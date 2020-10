«Man muss oft die Zähne zusammenbeissen»: Dieser Mann lief zu Fuss mit dem Einkaufswägeli nach Moskau

Über 3000 Kilometer zu Fuss mit drei Paar Socken und einem Einkaufswägeli – so marschierte Christian Zimmermann von Flumenthal nach Moskau. In der Sendung «TalkTäglich» erzählt er, was ihn zu diesem Spaziergang bewegt hat, was er unterwegs erlebte und wohin er als nächstes läuft.