Magnitude 4,4: In Elm hat in der Nacht die Erde gebebt

(wap) Das Beben habe sich nahe der Erdoberfläche in wenigen Kilometern Tiefe ereignet, meldet der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich. Innerhalb einer Stunde seien über hundert Meldungen eingegangen. Im Laufe des Abends habe es leichtere Nachbeben gegeben. Bei einer Magnitude von 4,4 können laut Erdbebendienst kleinere Schäden in der Nähe des Epizentrums auftreten. Bislang seien aber keine entsprechenden Meldungen eingegangen.