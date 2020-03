Luzern startet mit erstem Schweizer Drive-In für Coronavirus-Tests – noch gibt es Missverständnisse

Möglichst kein Kontakt: Diese Devise gilt selbst dann, wenn sich direkter Körperkontakt nicht vermeiden lässt – beim Coronatest. Am Mittwoch hat der Kanton Luzern sein erstes mobiles Testcenter direkt neben dem Fussballstadion in der Stadt Luzern in Betrieb genommen. Seither fahren die Autofahrer tröpfchenweise vor, um einen Rachenabstrich zu machen und sich so auf das Virus testen zu lassen. Die Fenster der Fahrzeuge bleiben so lange wie möglich geschlossen. Fährt ein Auto auf das Areal, deuten Zivilschützer auf eine Tafel mit den nötigen Anweisungen: «Nur auf Voranmeldung! Fenster schliessen, Ausweis bereithalten», heisst es da.

Die Zivilschützer prüfen die Personalien durch die geschlossene Autoscheibe. Wortlos. Nur wer von seinem Hausarzt angemeldet ist und eine Bestätigung des Kantons erhalten hat, wird zum Coronatest zugelassen. 50 Meter beträgt die Distanz zwischen der Zufahrt und der roten Zone. Das ist jener Bereich in einem weissen Zelt, wo Spitex-Mitarbeiterinnen den Rachenabstrich machen. Daneben befindet sich die gelbe Zone. Dort wird das Testmaterial verpackt und in regelmässigen Abständen vom Zivilschutz ins Labor gefahren.