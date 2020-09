Luftwaffen-Chef: «Wenn wir bedroht werden, ist die Neutralität hinfällig»

Nüchtern ist der Bürokomplex, in dem Luftwaffenchef Bernhard Müller arbeitet. Und unkompliziert ist auch der 63-jährige Divisionär im Gespräch. Eine Vorbemerkung ist ihm wichtig: Es werde viel zu wenig beachtet, dass sich die Sicherheitslage innert Tagen ändern könne. Der Obwaldner hat es selbst erlebt: Der ausgebildete Helikopterpilot und Cheffluglehrer bei der Einführung des Super Puma war mehrfach für die Schweizer Armee im Ausland, etwa bei humanitären Einsätzen in Albanien und auf Sumatra.

Herr Divisionär Müller, warum braucht die Schweiz 30 bis 40 robuste Kampfflugzeuge?

Wir brauchen diese Flugzeuge für den Schutz unserer Neutralität und für die Verteidigung des Landes. Gibt es irgendwo Krieg, muss die Schweiz sicherstellen, dass niemand unbefugt unseren Luftraum benutzt. Sowohl in den Balkan-Kriegen als auch im Irak-Krieg hat der Bundesrat den Luftraum gesperrt. Wenn Sie das durchsetzen wollen, brauchen Sie Kampfflugzeuge, da der potenzielle Gegner auch Kampfflugzeuge hat.

Wir sind mit Ausnahme Österreichs von Nato-Staaten umgeben. Wer soll unseren Luftraum verletzen, wenn nicht ein Nato-Staat?

Die Frage ist, ob die Nato noch handlungsfähig ist. Oder ob sie innerlich zerrissen ist, weil sich Akteure der Nato auf unterschiedlichen Seiten am Konflikt beteiligen.

Welches konkrete Verteidigungsszenario liegt Ihrem Kaufwunsch zugrunde?

Man weiss nie, was passiert. Es kann Ihnen niemand sagen, wie die Welt in 30 Jahren aussieht. Ob es die Nato dann noch gibt. Meine Aufgabe ist es, dem Bundesrat Handlungsoptionen anzubieten für den Fall der Krise. Wir sind ein souveräner und neutraler Staat, der weder in die Nato noch in die EU will. Also müssen wir das selbst glaubwürdig organisieren.

Die Schweiz hat mit den USA im Jahr 2000 ein „Memorandum of Agreement“ unterzeichnet. Darin wird dem Vernehmen nach die militärische Zusammenarbeit im Bereich der Kryptologie geregelt. Das zeigt doch: Das Gerede von Neutralität und Souveränität ist hohl.

Man muss unterscheiden. In Friedenszeiten gibt es Ausbildungskooperationen. Diese dienen uns dazu, unsere Fähigkeiten mit jenen der Nato-Staaten zu vergleichen. Diese Kooperationen machen wir auf bilateraler Ebene, basierend auf Technologie der Nato. Für Krisensituationen aber braucht es Planungen, wie die Schweiz als Staat und Gesellschaft überleben kann. Das hat schon General Guisan im Zweiten Weltkrieg so gemacht.

Und der Partner heisst USA.

Nicht zwingend.

Die USA liefern den Krypto-Code, damit die Schweizer Luftwaffe überhaupt präzise navigieren kann.

Wir bekommen Codes von den USA und von der Nato.

Nur die USA stellen diesen Code her. Die anderen Nato-Staaten sind ebenfalls von den USA abhängig.

Wir haben verschiedene Lieferanten. Es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass wir in einer Krise mit anderen Partnern zusammenarbeiten können.