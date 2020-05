Lockdown stoppt Sterbetourismus: Zwei Frauen appellieren an den Bundesrat, für ihre letzten Reisen die Grenze zu öffnen

Wissenschaftliche Bücher könne sie keine mehr lesen. Ihr Gehirn sei am Schrumpfen, meint sei. Für die Zeitungslektüre reiche ihre Denkleistung zwar noch aus. Aber: «Für jemanden, der sich praktisch von der Welt verabschiedet hat, sind die Ereignisse dieser Welt nicht mehr so interessant.»

Die Vorstellung ging hinter den Kulissen weiter und wurde zur Tragödie. Ingrisch versuchte sich mit Medikamenten und Alkohol umzubringen, wie sie am Telefon erzählt. «Offenbar habe ich die falsche Dosis erwischt.» Die Folgen waren verheerend: «Ich bin im Spital erwacht als Pflegefall.» Seither könne sie sich nicht mehr selber duschen, frisieren, kleiden oder an- und ausziehen.

Ein Thema, das ihre Werkliste prägt, ist der Tod. Ihre Bücher tragen Titel wie «Die schöne Kunst des Sterbens», «Als ich merke, dass ich gestorben bin» oder «Reiseführer ins Jenseits». Schon vor sechs Jahren äusserte sie in der Zeitung «Der Standard» ihren Sterbewunsch: «Wenn in Österreich die Sterbehilfe legal wäre, hätte ich mich schon längst für die Müllabfuhr gemeldet. Ich bin 84 und habe mein Lied gesungen. Ende der Vorstellung.»

In Österreich verboten, in der Schweiz erlaubt

Könnte sie die Energie, die in ihrer Stimme zu hören ist, nicht dafür nutzen, um neue Interessen, einen neuen Sinn, zu finden? Ingrisch widerspricht ebenso energisch: «Was für einen Sinn soll ich noch finden? Alles, was ich sagen wollte, ist gesagt.» Ihren Kampf habe sie geführt und verloren. Sie engagierte sich für die Einführung eines Sterberechts in Österreich. Erfolglos: Suizidhilfe bleibt in Österreich verboten.

Ingrisch hat deshalb alles in die Wege geleitet, um eine letzte Reise in die Schweiz anzutreten. Es ist das einzige Land weltweit, in dem Suizidhilfe für Ausländer legal ist. In einschlägiger Ratgeberliteratur ist von der «Swiss Option» die Rede.

Ingrisch hat sich bei der Freitodorganisation Eternal Spirit gemeldet, mit deren Hilfe sie sich in Liestal eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital infundieren will. Ihre Familie habe sie informiert. Ihr zehn Jahre jüngerer Bruder habe vollstes Verständnis. Ihr Mann, ein berühmter Komponist, starb schon 1996 mit 78.