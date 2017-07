An jenem Donnerstag nach Didier Burkhalters Rücktritt bläute es Präsidentin Petra Gössi den Journalisten persönlich ein: Die FDP sei mit 16,4 Prozent Wähleranteil «klar drittgrösste» Partei im Lande und habe Anrecht auf zwei Bundesratssitze. «Wir lehnen jeden Anspruch einer anderen Partei entschieden ab», heisst es in der Medienmitteilung vom 15. Juni.

Was auf den ersten Blick nach einer banalen Erkenntnis aussieht, ist nicht ganz so banal. Vor allem in AHV-Debatten-Zeiten. FDP und SVP kämpfen gegen die Reform, SP, CVP, BDP und GLP dafür. Das Paket kommt am 24. September zur Abstimmung, nur vier Tage nach der Bundesratswahl.

Damit könnte der vermeintlich ungefährdete FDP-Bundesratssitz plötzlich doch ins Wackeln kommen. Das wäre dann der Fall, sollte die Situation um den AHV-Urnengang in den nächsten Monaten eskalieren. Diese Angst treibt verschiedene Parteien um. «Ich befürchte», sagt etwa BDP-Präsident Martin Landolt, «dass in dieser Kampagne zwischen CVP und FDP Geschirr in einem Ausmass zerschlagen wird wie noch nie.» So viel, befürchtet er, dass unter Umständen bis zu den Wahlen 2019 nichts mehr gehe.