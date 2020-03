Leere Bahnhöfe, verlassene Seepromenaden, verwaiste Plätze: Die Schweiz als «Geister-Land» in 25 Bildern

Vor genau einer Woche, am 16. März 2020, hat der Bundesrat die Schweiz in einen Lockdown versetzt: Läden, Restaurants, Bars, Friseursalons, sie alle mussten schliessen. Wer kann, solle Home Office machen.

Bilder wie diese kamen bis vor wenigen Wochen noch aus China und Italien zu uns. Dass auch die Schweiz nur kurze Zeit später so aussehen würde und wir in einem Land leben, das vom absoluten Stillstand betroffen ist und in dem die nationale Notlage gilt, das konnten sich wohl viele Menschen bis vor Kurzem nicht vorstellen.

Doch der Stillstand betrifft nicht nur leere Plätze. Immer öfter kommt es auch vor Lebensmittelläden zum Stillstand. Da viele Detailhändler wie etwa Coop oder Migros die Kunden nur noch in kleiner Anzahl in ihre Läden lassen, bieten sich vor den Geschäften Bilder, die man in der Schweiz bis her kaum je gesehen hat: Es bilden sich teils lange Schlangen, da die Kunden warten müssen, bis ihnen Einlass gewährt wird.