LDP-Nationalrat Christoph Eymann: «Der politische Ton ist deutlich rauer geworden»

Die Ausfälligkeiten und Fluchereien verschiedener Politiker gaben diese Woche in Bundesbern zu reden. Sind das Einzelfälle – oder hat sich das politische Klima geändert? Wir haben nachgefragt bei Christoph Eymann, 1991 erstmals in den Nationalrat gewählt worden ist.

Ist der politische Ton rauer geworden?

Christoph Eymann: Ja, er ist deutlich rauer geworden. Ich habe die Veränderung gemerkt, als ich 2015 in den Nationalrat zurückkam. Ein Beispiel: Als Helmut Hubacher in den 1980er Jahren sagte, die SP werde «schampar unbequem» sein, sorgte das bei Bürgerlichen für Irritationen. Das war das Härteste, was man damals hörte. Heute ist das im Vergleich harmlos.

Wo sehen Sie die Gründe für diese Entwicklung?

Ohne jemandem die Schuld zuschieben zu wollen: Von den Parteien her hat die SVP mit ihren Plakaten und der entsprechenden Diktion einen raueren Ton angeschlagen. Hinzu kommen die sogenannten sozialen Medien, wo sich alle in Szene setzen wollen – was wiederum schroffe Reaktionen provoziert. Manche schalten ihr Natel ein, bevor sie das Hirn einschalten.