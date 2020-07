Lange vor dem Abstimmungskampf hat der giftige Streit um die Pestizide längst begonnen

Die Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» will den Einsatz synthetischer Pestizide in der Landwirtschaft verbieten. Auch der Import von Lebensmitteln, die mit Hilfe solcher Pestizide hergestellt wurden, soll untersagt werden.

Die Trinkwasserinitiative setzt beim Geld an: Direktzahlungen sollen nur noch Bauern erhalten, die ohne Pestizide produzieren und in der Tierhaltung auf den prophylaktischen Einsatz von Antibiotika verzichten. Zudem dürften sie nur so viele Tier halten, wie sie mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernähren können.

Beide Initiativen stammen nicht von Parteien, sondern von Einzelpersonen, und wurden 2018 eingereicht.