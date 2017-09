Die Outdoor-Kugelbahn sei in einem Tag aufgestellt worden, teilte Sensirion am Freitag mit. Damit der Bau in so kurzer Zeit gelang, wurden die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Teams aufgeteilt, die jeweils für einen Streckenabschnitt verantwortlich waren.

Der starke Regen und Wind habe die Organisatoren zwar vor Herausforderungen gestellt, doch am Ende sei der bisherige Rekord trotz der misslichen Wetterverhältnisse um fast 600 Meter übertroffen worden.

Eine Rekordrichterin von Guinness World Records bestätigte am Ziel das Resultat. Gleich im Anschluss wurde die Bahn wieder abgebaut. Die verwendeten Materialien würden von Sensirion wieder verwertet, hiess es.