Ab 11.20 Uhr verkehrten die Züge wieder fahrplanmässig. Während der Störung mussten die Reisenden mit Verspätungen rechnen.

Zwischen Genf-Flughafen und Lausanne fielen sowohl die InterCity-Fernverkehrszüge in Richtung St. Gallen als auch die IR-Fernverkehrszüge in Richtung Luzern aus. Die ICN-Fernverkehrszüge in Richtung Zürich HB fielen zwischen Genf-Flughafen und Morges aus. Auch der Regionalverkehr war beeinträchtigt.