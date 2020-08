Kurzschluss bei der Kurzarbeit: Kantone fürchten Entlassungen – und appellieren an den Bund

Alle Schleusen auf: Diese Devise verfolgte der Bundesrat im Frühling, als die Coronapandemie die Schweiz mit voller Wucht erfasste und ein Teil der Wirtschaft stillgelegt wurde. Schnell wollte er den Unternehmen helfen, die von Schliessungen oder Umsatzeinbrüchen betroffen waren. Ein Schlüsselelement spielte die Kurzarbeit. Sie soll verhindern, dass Firmen wegen vorübergehender Auftragseinbrüche Leute entlassen. Der Bundesrat lockerte die Regeln für die Kurzarbeit per Notrecht. So weitete er etwa die Anspruchsgruppen aus und strich die Karenzfrist. Und für die kantonalen Behörden, die auf einen Schlag mit Kurzarbeitsgesuchen überflutet wurden, besonders wichtig: Der Bundesrat erlaubte eine vereinfachte Prüfung der Gesuche.

Am 31. August endet das Notrecht. Und damit auch dieses summarische Verfahren. Es soll wieder normales Recht gelten. Das bedeutet für die Kantone einen massiven Mehraufwand ­– und treibt sie um. Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) befürchtet, dass es in grossem Ausmass zu Entlassungen kommt, weil Entscheide zur Voranmeldung über Kurzarbeit erst nach Wochen oder Monaten gefällt und Kurzarbeitsentschädigungen erst nach Monaten ausbezahlt werden können. So steht es in einem Schreiben an den Bundesrat, das die «NZZ» publik machte.