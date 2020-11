Konzernverantwortung: Initiative scheitert am Widerstand der ländlichen Kantone

(rwa) Damit ist klar: Egal ob das Stimmvolk dem Volksbegehren zustimmen wird, die Initiative ist vom Tisch. Mehr als 11,5 Stände haben der Konzernverantwortungsinitiative eine Abfuhr erteilt. Den Ausschlag gab das Nein in den kleineren Kantonen der Deutschschweiz. Am deutlichsten war das Nein in Schwyz mit 68,4 Prozent und Nidwalden mit 67,8 Prozent. Bislang haben sich erst Jura und Neuenburg für die Initiative ausgesprochen. Gemäss Hochrechnung von gfs.bern spricht sich 50 Prozent der Stimmbevölkerung für die Initiative aus.

Die Initiative wollte Konzerne für das Verhalten ihrer Tochterunternehmen im Ausland haftbar machen. Dies, wenn sie Verletzungen von Menschenrechten oder Umweltstandards begehen. Aus Sicht der Urheber des Volksbegehrens eine Selbstverständlichkeit. Wer Schaden anrichte, müsse auch dafür gerade stehen. Dabei verfolge die Initiative einen pragmatischen Weg: Sie nehme jene Firmen in die Pflicht, die sich um Menschenrechte und Umweltschutz foutierten.

Gegner fürchteten «immense Mehrkosten»

Anders beurteilten das die Gegner der Initiative – namentlich die CVP, FDP und SVP, wie auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Das Anliegen locke mit einem guten Gewissen, zerstöre aber in Wirklichkeit Vertrauen und bestehende Partnerschaften, argumentieren sie. Die KVI mache Unternehmen mitverantwortlich für die Handlungen ihrer Geschäftspartner und zwinge sie damit zu «umfangreichen Sorgfaltsprüfungen bei tausenden Geschäftsbeziehungen». Der administrative Aufwand für Unternehmen würde zunehmen und hätte «immense Mehrkosten» zur Folge.

Mit dem Scheitern der Initiative kommt nun der indirekte Gegenvorschlag zum Zug, den der Ständerat gezimmert hatte. Er tritt in Kraft, sofern kein Referendum dagegen zustande kommt. Die Variante der kleinen Kammer sieht neue Sorgfalts- und Berichterstattungspflichten vor, aber keine Haftungsbestimmungen für Tochterfirmen im Ausland. Dagegen hatte sich der Gegenvorschlag des Nationalrates stark an der Initiative angelehnt. In einem langen hin und her hatte sich das Parlament am Schluss für den Vorschlag des Ständerats ausgesprochen.