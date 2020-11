Konzerninitiative: Zukunftsweisender Weg oder Angriff auf die Ärmsten?

Ja zu einer zukunftsweisenden Lösung Die Entwicklung ist unaufhaltsam

Es waren unangenehme Jahre für die einst so stolzen Schweizer Banker, als sie vom amerikanischen Sheriff vor sich hergetrieben wurden. Hohe Bussen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung waren die Folge. Heute steht der Bankenplatz wieder auf einer soliden Basis. Unangenehm war es auch, als die OECD und die Europäische Union Druck auf das Schweizer Steuersystem machten und drohten, unser Land auf schwarze Listen zu setzen.

Man muss kein Prognostiker sein: Früher oder später wird in Sachen Menschenrechte und Umweltstandards Druck auf Schweizer Firmen ausgeübt werden. Auch wenn die Konzernverantwortungsinitiative abgelehnt würde: Die Gegner gewännen nur wenige Jahre. Denn die Regulierung geht unaufhaltsam in diese Richtung. Die Thematik käme bald wieder auf die Agenda. Und die Schweiz müsste das tun, was sie schlecht kann: Schnell eine Antwort finden und gleichzeitig die demokratischen Prozesse wahren.

Es sei denn, die Schweiz geht für einmal voran. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sollten die Initiative als Chance für den Wirtschaftsstandort sehen. Es ist die Möglichkeit, ihn aktiv für die Zukunft aufzustellen – statt nur stets passiv den tiefsten legalen Standards anzupassen.

Der Bundesrat lehnt die Initiative zwar ab, doch den Kern hat er stets unterstützt. So schrieb er in der Botschaft zur Initiative, dass die Schweiz damit eine «Vorbild- und Vorreiterrolle im Bereich des Menschenrechts- und Umweltschutzes» einnehmen könne. Firmen könnten diese als «Gütesiegel» verwenden. Dieses könnte künftig das ausschlaggebende Detail sein, um Aufträge zu ergattern oder junge Talente anzuwerben. Denn so sehr Wirtschaftsvertreter die Initiative verteufeln, im Volk findet sie Anklang – ein neues Phänomen.

Das hat der Bundesrat allerdings nicht berücksichtigt. Stattdessen schickte er eine Minilösung ins Rennen. Seine Aussage: Die Schweiz sollte in Sachen Verantwortung mehr tun, aber sie sollte ja nicht Winkelried spielen. Hehre Ziele hin oder her, lieber auf die anderen warten. Mut sieht anders aus. Dabei wäre die Schweiz nicht Vorreiterin. Frankreich hat das Loi de vigilance, das dem Volksbegehren nahekommt. Die EU wälzt mit dem Lieferkettengesetz ähnliche Ideen. 2021 will sie einen Vorschlag präsentieren, der auch Haftungsregeln für fehlbare Firmen vorsehen soll. Wer von Wettbewerbsnachteil für hiesige Unternehmen redet, zielt daneben.

Klar, die Konzernverantwortungsinitiative bringt Mehraufwand für Unternehmen, das schleckt keine Geiss weg. Doch selbst der Chef des Rohstoffkonzerns Glencore – notabene das Feindbild der Initianten schlechthin – sagte in der NZZ, dass sein Unternehmen mit der Initiative gut leben könne. Wenn selbst Glencore die Initiative nicht fürchtet, wovor sollen die anderen seriösen Firmen Angst haben?

Nein zu unerträglichem Moral-Imperialismus

Die Initiative schadet den Ärmsten