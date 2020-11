Konzerninitiative: Wie Karin Keller-Sutter die Abstimmung gekehrt hat

Die Abstimmungsniederlage ist bitter für die Initianten: Zum ersten Mal seit 65 Jahren erreichte eine Initiative das Volksmehr, scheiterte aber am Ständemehr. Die Strategie der Gegner, die Initiative in den Deutschschweizer Landkantonen zu bekämpfen, ging voll auf. Die Bitterkeit über das knappe Ergebnis kam auch in den Medienmitteilungen der Initianten zum Ausdruck. Die Hauptschuldige für die eigene Niederlage? Sie war schon gefunden, als die Stimmen noch nicht ausgezählt, das Resultat noch offen war.

Bundesrätin Karin Keller-Sutters Rolle sei unüblich gewesen, schrieben die Initianten in ihrem Rückblick: «Sie schreckte nicht davor zurück, Unwahrheiten zu verbreiten.» Am Nachmittag doppelten sie nach: «Die Bundesrätin hat wider besseren Wissens die irreführende Behauptung der Beweislastumkehr verbreitet.» Und Dick Marty (FDP), Co-Präsident des Initiativkomitees, sagt am Abend am Telefon: «Die Justizministerin hat Lügen verbreitet. Das ist institutionell fragwürdig.»

Die Vorwürfe gegen Karin Keller-Sutter sind happig, und sie sind nicht neu. Während der ganzen Kampagne schossen sich die Befürworter auf die freisinnige Magistratin ein. Petra Gössi, Präsidentin der FDP, sagt, solche Angriffe gegen eine Bundesrätin habe sie noch nie erlebt: «Karin Keller-Sutter hat aufgrund ihrer Funktion die Argumente von Bundesrat und Parlament mit Engagement vertreten. Die Befürworter haben den Bogen überspannt.»

Politologin: «Glaubwürdige Stimme für das Nein-Lager» Klar ist: Die Justizministerin hat eine Schlüsselrolle gespielt. Als sie 2019 ins Amt kam, übernahm sie von Simonetta Sommaruga (SP) das Dossier. Die Situation war vertrackt: Der Nationalrat wollte mit einem strengen Gegenvorschlag – inklusive einer Haftungsbestimmung – die Initianten zum Rückzug bewegen. Der Ständerat lehnte diesen ab. Keller-Sutter griff ein. Sie initiierte einen eigenen Gegenvorschlag, der im Prinzip die Regeln der EU übernahm und bei der Kinderarbeit darüber hinausging. Ihre Horrorvorstellung war, dass der Gegenvorschlag im Parlament scheitert, dass sie im Abstimmungskampf mit dem Hinweis auf nationale Aktionspläne für Wirtschaft und Menschenrechte gegen die Initiative antreten muss. Das Parlament folgte ihr, die Initianten und ihre Verbündeten tobten. Keller-Sutter gilt seither als Handlangerin von Economiesuisse & Co.

Ihre Taktik aber funktionierte. «Der Gegenvorschlag war ausschlaggebend für das Nein», sagt FDP-Ständerat Ruedi Noser. Parteipräsidentin Gössi doppelt nach: «Mit dem Gegenvorschlag haben wir gezeigt, dass wir das Anliegen der Initiativen ernst nehmen. In der aktuellen Krise will die Bevölkerung keine Experimente.» Politologin Martina Mousson vom Forschungsinstitut GFS Bern sagt, die Sichtbarkeit des zuständigen Bundesratsmitglieds sei ein wichtiger Faktor in Abstimmungskämpfen: «Im Gegensatz zu vielen Wirtschaftsvertretern wurde sie in der Öffentlichkeit als glaubwürdige Stimme für das Nein-Lager wahrgenommen», so die Forscherin.