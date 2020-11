Konzern-Initiative: Die Bischöfe rügen ihr eigenes Medienportal als zu aggressiv

Viele der Frauen sind prominente bürgerliche Politikerinnen wie FDP-Präsidentin Petra Gössi. In den Fokus von kath.ch geriet aber vor allem CVP-Fraktionschefin Andrea Gmür. Sie hatte die Initiative für den Brief ergriffen. Dass sie die Schwägerin von Bischof Felix Gmür ist, prominentester kirchlicher KVI-Befürworter, machte die Sache noch delikater.

So richtig los ging die Auseinandersetzung, als 35 christliche Frauen in einem offenen Brief das Engagement der Kirchen für die KVI und damit «die Triage in ‹gute› und ‹weniger gute›» Christinnen kritisierten.

«Kath.ch ist zum KVI-Kampagnenportal geworden und langsam hat man das Gefühl, die Kirche sei die KVI-Partei», sagt CVP-Nationalrätin Marianne Binder. Eingefahren ist ihr der Holocaust-Vergleich: «Er geht definitiv zu weit. Er besagt, wer gegen diese Initiative sei, habe eine Denke, die Nationalsozialisten zudient.» Das will Binder nicht stehen lassen: «Ich erwarte von den Bischöfen eine Kritik am Verfasser und eine öffentliche Distanzierung von solchen Verunglimpfungen auf ihrem Portal.»

Recherchen zeigen, dass die Bischofskonferenz tatsächlich reagiert hat. Mit einer schriftlichen Kritik, unterschrieben von Präsident Gmür. Das bestätigt Sprecherin Encarnación Berger-Lobato. «Die SBK hat eine gewisse Aggressivität in der Arbeit von Raphael Rauch festgestellt. Sie hat sich deshalb in Gesprächen an die RKZ und schriftlich an den Vorstand des Vereins Katholisches Medienzentrum Zürich gewandt.»

Redaktionsleiter Rauch ist gebürtiger Deutscher. Er studierte Geschichte und Theologie und promovierte mit den Holocaust-Erinnerungen in deutschen TV-Serien. Er war tätig bei ARD, ZDF und SRF («Rundschau») – und fiel überall durch Forschheit auf.

Steht eine Kündigung im Raum? Martig: «Kein Kommentar»

Rauchs Chef Charles Martig, Direktor des katholischen Medienzentrums, findet die Zuspitzung bei Ständerätin Gmür und Bischof Gmür «problematisch». «Wir sind im Medienzentrum daran zu klären, was da genau abgelaufen ist», sagt er. «Massnahmen haben wir noch keine ergriffen. Da es um arbeitsrechtliche Fragen geht, kann ich nichts mehr sagen.» Steht eine Kündigung im Raum? Martig: «Kein Kommentar.»

Rauch selbst nimmt kein Blatt vor den Mund. Etwa beim umstrittenen Holocaust-Vergleich. «Der Holocaust hatte viele Unterstützerinnen und Unterstützer in der Schweiz», hält er fest. Hitlers System habe nur funktioniert, weil er auf ausländisches Kapital zurückgreifen konnte. «Die Schweiz trägt eine Mitverantwortung dafür, was in den Ländern des Südens passiert.» Darum gehe es ihm. Hätte das Ausland 1938 anders gehandelt, hätte der Holocaust verhindert werden können.

«So etwas kennt man nur von den Neuen Rechten»

Der KVI-Endspurt sei «aggressiv», sagt er. «Wir bemühen uns um Sachlichkeit.» Rauch betont, Andrea Gmür und Christoph Mäder, Präsident von Economiesuisse, hätten Gastbeiträge veröffentlichen können. «Ich bedauere, dass die KVI-Gegner den Dialog mit kath.ch verweigern. So etwas kennt man eigentlich nur von den Neuen Rechten: Anfragen ignorieren, aber sich dann beschweren.»