Klimaseniorinnen wollen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Geschichte schreiben

(dpo) Die Klimaseniorinnen starten ihre Reise zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Bern: In einem offenen Brief an den Gesamtbundesrat erklären sie, warum sie in Strassburg Beschwerde gegen die Schweiz einreichen. Gemäss dem Verein nimmt die Schweiz ihre Verantwortung beim Klimaschutz nur ungenügend wahr. «Es ist Ihre Pflicht, unsere Leben zu schützen», heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die Landesregierung.

Als ältere Frauen litten sie besonders unter den Folgen der Klimaerwärmung, argumentieren die Klimaseniorinnen. «Unser Ziel ist es, dass der Staat seine Schutzpflichten uns gegenüber wahrnimmt und den Klimaschutz endlich verstärkt», lässt sich Rosmarie Wydler-Wälti, Co-Präsidentin des Vereins, in einer Mitteilung zitieren.

In ihrem Brief erinnern die Aktivistinnen den Gesamtbundesrat daran, dass die Schweiz sich im Rahmen des Pariser Übereinkommens dazu verpflichtet hat, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Doch mit den heutigen Massnahmen werde die Schweiz dieses Ziel «sicher nicht» erreichen. Nun hoffen die Klimaseniorinnen, dass der EGMR die Klimapolitik der Schweiz überprüfen werde.

Wird die Schweizer Klimaklage zum weltweiten Präzedenzfall?

Mit der Beschwerde der Klimaseniorinnen kann der Gerichtshof zum ersten Mal prüfen, ob Staaten durch einen ungenügenden Klimaschutz Menschenrechte verletzen, wie die Anwälte Cordelia Bähr und Martin Looser in einer Mitteilung schreiben. Sie vertreten die Klägerinnen in Strassburg. Der EGMR habe bisher noch nie einen Fall im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen beurteilt. «Der Fall hat damit das Potential, im Bereich der Klima- und Menschenrechte Geschichte zu schreiben», so die Anwälte.

Auch Greenpeace, welche die Seniorinnen in ihrem Bestreben unterstützt, hofft, dass die Klage zu einem «wegweisenden Präzedenzfall» für Europa und die Welt wird, wie die Umweltschutzorganisation mitteilt. Dabei fussen die Hoffnungen der Klägerinnen und ihrer Unterstützer auf einem ähnlichen Fall in den Niederlanden.

Dort hat die Klimastiftung Urgenda im Dezember 2019 vor dem höchsten nationalen Gericht einen letztinstanzlichen Sieg gegen die Regierung errungen. Nun müssen die Niederlande bis Ende 2020 den CO 2 -Aussstoss um 25 Prozent im Vergleich zu 1990 verringern. David R. Boyd, Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt der Uno, liess sich mit den Worten zitieren, es handle sich bislang um das «weltweit wichtigste Gerichtsurteil zum Klimawandel».

Die Klimaseniorinnen reichten ihre Klage erstmals 2016 beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) und weiteren Bundesbehörden ein. Nachdem der Bund 2017 nicht auf das Gesuch eingetreten war, reichten die Seniorinnen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, die 2018 abgelehnt wurde. Auch vor Bundesgericht hatten die Klägerinnen mit ihrer Beschwerde keinen Erfolg.