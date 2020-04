Klimajugend «entsetzt» über Rettungspaket des Bundesrats für die Swiss

(sat) Ein Bericht der Zeitungen der TX Group vom Montag nennt nun erstmals konkrete Zahlen und Abläufe, wie der Bundesrat der Swiss und den Aviatikzulieferern in der Schweiz helfen will. Konkret plane er, zwei Milliarden Franken in die Hand zu nehmen. 1,5 Milliarden davon wären allein für die Swiss reserviert, wenn auch nicht direkt. Sondern zur Sicherung der Liquidität der Firma, indem der Bund – wie bereits in anderen Branchen – mit Bürgschaften für Swiss-Kredite einsteht. Die Rückzahlung der Hilfe wäre dann abhängig von den künftigen Gewinnen der Schweizer Tochterfirma der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa.

Über den restlichen Notkredit dagegen sollen die eidgenössischen Räte erst in ihrer Sommersession bestimmen. Von diesen Geldern im Umfang von einer halben Milliarde Franken könnten dann auch flugnahe Betriebe wie der Bodenabfertiger Swissport oder die Flugsicherung Skyguide profitieren.

Das hätten am Wochenende Verhandlungen zwischen Bund, Kantonen und Empfängerfirmen ergeben. Bestätigungen zu den im Artikel der TX-Group-Medien genannten Zahlen und Abläufen liegen allerdings noch keine vor. Es wird jedoch verbreitet davon ausgegangen, dass der Bundesrat darüber am Mittwoch entscheiden und informieren wird.