Klimabewegung will abgesagten Streik nächsten Frühling nachholen

(sat) Vor einem Jahr hat sich die Klimajugend in der Schweiz mit Gewerkschaften sowie weiteren Organisationen zum Strike For Future zusammengeschlossen. Damit sollte die Klimabewegung verbreitert und soziale Aspekte der Klimakrise verstärkt in den Fokus der Klimadebatte gerückt werden. Ein damals angekündigter Generalstreik fiel jedoch der Coronapandemie zum Opfer. Doch nun hat Strike For Future am Freitag in einer Online-Medienkonferenz den Freitag, 21. Mai 2021, als neues Streikdatum genannt.

Im Vorfeld sollen am 17. Januar in der ganzen Schweiz Klimaversammlungen stattfinden. Daran sollen sich alle Interessierten beteiligen können, unabhängig von Alter oder Nationalität. Das heutige politische System sei nicht in der Lage, auf die verschiedenen Krisen zu reagieren, sagten die Vertreter von Strike For Future. Die Schweiz als reiches Land trage dabei jedoch eine grosse Verantwortung und habe entsprechend viel Einfluss.

Die Antwort auf die Frage, ob die Gewerkschaften für den Streiktag auch in den Betrieben mobilisieren werden, liess die Unia-Sprecherin am Freitag in der Medienkonferenz noch offen. Allerdings würden Unia und VPOD natürlich dafür in ihren Strukturen mobilisieren, so die Sprecherin.