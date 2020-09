Klimaaktivisten wollen Räumung verunmöglichen

(wap) Die grösseren Installationen seien nach wie vor auf dem Bundesplatz, die Marktfahrer könnten ihre Stände nicht an den gewohnten Plätzen aufstellen, berichtet das Regionaljournal von Radio SRF am Dienstagmorgen. Die Stimmung unter den Marktfahrern sei schlecht, da sie Verluste erwarteten. Nach den Einkommensausfällen wegen der Pandemie sei dies besonders schmerzhaft, erklärt ein anonymer Betroffener in dem Beitrag.