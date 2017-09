Gestartet war das in Deutschland immatrikulierte Flugzeug des Typs Mooney M20K in Donaueschingen in Baden-Württemberg, unterwegs zur Region Albegna im Süden der Toskana.

Zur Identität könnten zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Bergung im schwer zugänglichen Gebiet um die Bergstation Gumen werde durch schlechte Witterung sowie Dunkelheit erschwert, hiess es weiter.