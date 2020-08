Keine Bio-Standards bei Importen, aber härtere Auflagen im Inland: Bundesrat präsentiert Kompromiss bei Tierhaltung

(wap) Die Tierschutz-Standards des Labels «Bio-Suisse» sollen weder in die Verfassung aufgenommen noch bei Importen zur Anwendung kommen. Dies hält der Bundesrat in seinem am Mittwoch in Vernehmlassung gegebenen direkten Gegenvorschlag zur Massentierhaltungsinitiative fest. Allerdings will er den Schutz des Wohlergehens als allgemeinen Grundsatz für alle Tiere in die Verfassung aufnehmen, wie es die Initiative vorschlägt.

Konkret festgehalten werden sollen dabei tierfreundliche Unterbringung, regelmässigen Auslauf und schonende Schlachtung von Nutztieren. Ausserdem soll bei der Schlachtung vermieden werden, dass die Tiere Schmerz empfinden, leiden oder Angst haben. Bei Annahme des Gegenvorschlages würde ein entsprechendes Gesetz ausgearbeitet.

Die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» wurde im September eingereicht. Sie will, dass in Zukunft alle Tiere in der Schweiz nach Bio-Standards analog zu den Regeln des Labels «Bio Suisse» gehalten werden müssen. Dafür sieht sie eine Übergangszeit von 25 Jahren vor. Die strengen Regeln sollen auch für Importe gelten. Der Bundesrat stösst sich vor allem an diesem Punkt: Eine solche Regelung widerspreche internationalen Handelsabkommen, an die sich die Schweiz zu halten habe.