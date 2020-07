Kein Rückgang in Sicht: BAG meldet am Freitag 210 neue Coronafälle

(wap) Nachdem am Mittwoch 193 und am Donnerstag 220 Coronainfektionen dazukamen, meldete das BAG am Freitag 210 Neuansteckungen innerhalb der letzten 24 Stunden. Nach Angaben des Bundes wurden seit dem Vortag zudem 17 Personen aufgrund des Coronavirus in ein Spital eingewiesen. Weiter meldet das BAG einen weiteren Todesfall. Am Virus verstorben sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 1705 Personen.



Mit den 210 neuen Fällen vom Freitag steigt die Anzahl Coronainfektionen in der Schweiz und in Liechtenstein auf insgesamt 35'332. Auf das Virus getestet wurde 791'725 Mal. Die Positivitätsrate lag in den letzten sieben Tagen im Durchschnitt bei 3,4 Prozent.