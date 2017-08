Die Schweiz hat langjährige Erfahrung im Umgang mit Naturgefahren und exportiert ihr Wissen sogar ins Ausland. Mit der Erderwärmung und dem auftauenden Permafrost treten Schadenereignisse jedoch immer häufiger und anders auf. Prognosen zu machen, ist deshalb schwierig. «Man muss die Gefahrenlage periodisch überprüfen», sagt Andreas Götz, ehemaliger Vizedirektor beim Bundesamt für Umwelt. Ein Restrisiko bleibe zwar bestehen. Die Schweiz kennt ihre Risiken aber so gut wie nie zuvor. Vor 24 Jahren wurden die Kantone verpflichtet, ihre Gefahrengebiete zu kartografieren. 1997 legte der Bund entsprechende Standards fest, seither arbeiten die Kantone an ihren Gefahrenkarten. Deren Erstellung ist komplex und zeitaufwendig. Alleine für den Kanton Waadt wurden 12'000 Karten erarbeitet. Unterdessen ist mit ganz wenigen Ausnahmen die ganze Schweiz kartografiert.

6 bis 8 Prozent der Schweizer Fläche sind demnach instabil. Die Gefahrenkarten zeigen auf, welche Gebiete durch Lawinen, Steinschlag, Murgänge, Einsturz oder Wasserprozesse gefährdet sind. Zu sehen sind rot, gelb und blau markierte Flächen. Neben diesen Gefahrenstufen geben die Karten auch Auskunft über das Ausmass, die Intensität und die Eintretenswahrscheinlichkeit der einzelnen Gefahrenarten. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu verbessern, werden zudem Notfallplanungen erarbeitet. In den roten Zonen gilt die Gefahr als «erheblich», weshalb Neubauten verboten sind. Bereits existierende Gebäude dürfen hingegen weiter bewohnt werden, sofern ein Evakuierungsplan besteht und das Risiko für die Bewohner nicht zu gross ist. In seltenen Fällen ordnen die Behörden den Abriss bestehender Bauten an. So wurden etwa vor drei Jahren im luzernischen Weggis wegen eines drohenden Felssturzes fünf Häuser präventiv abgerissen und deren Bewohner umgesiedelt. (Jonas Schmid)