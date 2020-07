Kantone haben Luxus-Ruhegehälter gekappt – soviel bekommen ehemalige Aargauer Regierungsräte

So weich gebettet möchte manch einer in den Ruhestand gleiten: Eben hat der Solothurner Regierungsrat Roland Fürst angekündigt, 2021 nicht mehr zu den Wahlen anzutreten. Fürst wird dann 60 sein.

Solche lebenslangen Renten waren bis vor kurzem auch in vielen Kantonen Usus. Doch in den letzten Jahren wurden sie gekappt.

Das Privileg fiel etwa im Aargau, in Baselland, St. Gallen, Solothurn, Freiburg oder im Wallis; schon 2003 in Luzern. In Basel-Stadt wurde 2016 die Rentenkürzung für die Regierungsräte gar an der Urne beschlossen – mit überwältigenden 62 Prozent.

Regierungsräte zahlen in den genannten Kantonen heute in die Pensionskasse ein wie Otto-Normalbürger auch und erhalten eine entsprechende Rente ab 65.

Die Westschweiz ist (noch) grosszügiger

Nur die Waadt, Genf, Graubünden oder Neuenburg kennen noch lebenslange Ruhegehälter, die im Bündnerland eher bescheidener ausfallen: Es sind 3,5 Prozent des einstigen Lohnes für jedes geleistete Amtsjahr. Grosszügiger ist die Waadt, die altgedienten Staatsräten die Hälfte des Lohnes, also etwa 125'000 Franken jährlich, bezahlt.

Im Kanton Schwyz ist man derzeit daran, die lebenslangen Renten abzuschaffen, dafür soll der Lohn der Regierungsräte um rund 50'000 auf 250'000 Franken steigen.