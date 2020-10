Kampf gegen Rahmenabkommen: Farner macht Kampagne für die Gründer der Partners Group

Die Farner Consulting AG wird Kampagnenführerin gegen das Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU. Alfred Gantner, Marcel Erni und Urs Wietlisbach, die drei Gründer des Zuger Vermögensverwalters Partners Group, haben Farner für die Kampagne ihres Wirtschaftsnetzwerks an Bord geholt.

Das bestätigt Alfred Gantner. «Ich bin sehr begeistert von Farner», sagt er. «Es ist das grösste und beste Haus für politische Kampagnen. Es berät und unterstützt uns. Die führenden Köpfe der Agentur haben viel Herzblut für die Kampagne.»

Gantner: «Whatever it takes»

Wieviel das Engagement kostet, will er nicht verraten. «Whatever it takes» (was immer nötig ist), sagt er – in Anlehnung an das Bonmot von Mario Draghi, der als Chef der europäischen Zentralbank den Euro retten musste.

«Man gewinnt aber keine Kampagne nur mit Geld, sondern mit überzeugenden Argumenten und Herzblut», sag Gantner. «Wir haben überzeugende Argumente gegen das Rahmenabkommen mit dem schlechten Fundament».

Rudolf Farner hatte 1951 die erste modern strukturierte PR-Agentur der Schweiz gegründet. Sie erwarb sich den Ruf einer wichtigen bürgerlichen Kampagnenorganisation vor allem im Militärbereich. Inzwischen hat sich Farner stark entwickelt. Im November 2019 übernahm sie etwa alle Aktien der renommierten Kreativagentur Rod Kommunikation.

Wenig Freude bei den linksliberalen Farner-Kräften