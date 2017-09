Glättli und Grünen-Präsidentin Regula Rytz haben sich klar von Ihnen distanziert. «Dieser Vergleich widerspricht den Grundwerten unserer Partei fundamental», sagen sie. Haben Sie den Rückhalt in Ihrer Partei verloren?

Nein, das glaube ich nicht. Aber ich kann ihre Reaktion nachvollziehen – ich distanziere mich ja selber ebenfalls von meiner Aussage. Wenn ich sie nun reflektiere, muss ich sagen: Die antisemitische Interpretation hatte ich nicht auf dem Radar. Diese widerspricht den Werten diametral, die ich vertrete.

Sind Sie einfach grenzenlos naiv?

Naiv bin ich zuweilen tatsächlich. Ich bin ein emotionaler Mensch, der manchmal spricht, ohne genügend darüber nachzudenken, wie etwas auch noch verstanden werden könnte.

Mit Ihrer Rede wollten Sie eine Lanze für das Tierwohl brechen. Sind Sie ein Tierrechts-Fundamentalist?

Nein, aber Säugetiere als empfindungsfähige und soziale Wesen sind für mich schutzwürdig und ich fühle stark mit ihnen mit. Es stört mich, wie unwürdig wir Menschen mit Tieren umgehen.

Sind Sie religiös?

Als religiös würde mich nicht bezeichnen, ich bin jedoch spirituell. Gegenüber Religionen bin ich unvoreingenommen: Ich schätze sie als haltgebende Elemente und bin der Ansicht, sie erfüllten in unserer Gesellschaft eine wichtige Funktion.

Sie sind im Patronatskomitee des Projektes «Doppeltür», welches an die 250 Jahre dauernde christlich-jüdische Symbiose in den aargauischen Dörfern Endingen und Lengnau erinnern möchte. Sind Sie in dieser Funktion noch tragbar?

Noch einmal: Ich hatte keine Absicht, jemanden zu verletzen, bereue die Aussage und entschuldige mich in aller Form dafür. An meiner Unterstützung für die jüdische Erinnerungskultur ändert sich dadurch nichts.