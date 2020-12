Jetzt wird geimpft, doch welche Nebenwirkungen gibt es? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Von einer «wirklich sehr guten Nachricht», sprach Anne Lévy, Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit, am Samstag vor den Medien. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat die Covid-Impfung des Herstellers Pfizer/Biontech zugelassen; viel schneller als erwartet worden war. Bereits in wenigen Tagen kann mit dem Impfen begonnen werden. Doch die Behörden warnen auch: "Es braucht Geduld." Es wird Zeit benötigen, bis die Schweiz grossflächig geimpft werden kann. Wann wird mit dem Impfen begonnen? Es soll sehr rasch gehen. «In den nächsten Tagen starten wir», sagte Bundesrat Alain Berset am Samstag in einer Videobotschaft. Bereits im Dezember können erste Impfungen stattfinden. In den nächsten Tagen kommen die ersten 100'000 der 3 Mio. bestellten Impfstoffdosen des Herstellers Pfizer/Biontech in die Schweiz. Die Armeeapotheke lagert das Vakzin bei minus 70 Grad und verteilt es dann an die Kantone. Ab dem 4. Januar 2021 beginnt dann die offizielle schweizweite Impfung der Risikogruppen.

Wer kann sich impfen lassen und wie funktioniert die Impfung? Grundsätzlich können sich alle ab 16 Jahren impfen lassen. Für einen optimalen Impfschutz braucht es zwei intramuskulär verabreichte Impfungen im Abstand von mindestens 21 Tagen. Gemäss den von Swissmedic ausgewerteten Studiendaten liegt der Impfschutz sieben Tage nach der zweiten Verabreichung bei über 90 Prozent. Kinder und Schwangere gehören nicht zu den Impfgruppen, da zu wenig Daten für diese Studiengruppen vorliegen. Wer wird zuerst geimpft? Zuerst werden besonders gefährdete Personen geimpft, also ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. In zweiter Priorität kann sich das Gesundheitspersonal impfen lassen, dann folgen Menschen, die mit besonders gefährdeten Menschen zusammenleben. In vierter Priorität folgen Personen in Gemeinschaftseinrichtungen wie beispielsweise Behindertenheimen. Alle übrigen erwachsenen Personen können sich impfen lassen, sobald ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen. Die Schweiz hat sich vorerst 3 Mio. Impfdosen von Pfizer/Biontech gesichert, womit 1,5 Mio. Personen geimpft werden können. Nach den ersten 100'000 Impfdosen werden monatlich neue Dosen kommen, rund 250'000 pro Monat. Insgesamt, auch bei anderen Herstellern, hat sich die Schweiz 15 Mio. Impfdosen gesichert. Bis im Frühling oder Sommer sollen möglichst viele Impfungen möglich und weitere Impfstosffe vorhanden sein. Vorerst braucht es jedoch Geduld.