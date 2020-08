Am frühen Mittwochabend ist es in Vättis in der Parlitobelschlucht zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Dabei kamen drei Männer ums Leben, ein vierter wird vermisst. Die Touristen aus Spanien wurden auf ihrer Tour wohl von einem Unwetter überrascht. Jetzt informiert die Kantonspolizei St.Gallen an einer Medienkonferenz über die Suchaktion.