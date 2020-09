Jetzt kämpfen zwei Frauen um das höchste Kirchenamt der Schweizer Reformierten

Alles deutet darauf hin, dass die Schweizer Reformierten ab Ende Jahr – und erstmals in ihrer Geschichte – von einer Frau geführt werden. Bisher haben sich nur zwei Frauen für das Amt an der Kirchenspitze beworben. Beworben hat sich einerseits die Zürcher Pfarrerin Rita Famos, andererseits schickt die Waadtländer Kantonalkirche Pfarrerin Isabelle Graesslé ins Rennen. Beide Frauen sind in Kirchenkreisen bekannt, beide gelten als progressiv. Famos war 2018 gegen die Wiederwahl von Gottfried Locher, dem damals amtierenden obersten Protestanten, angetreten.

Graesslé war bis 2016 Direktorin des Museums der Reformation in Genf. Zudem lehrte die französische Staatsbürgerin – sie ist in Strassburg geboren – an der Uni Bern. Zwar können die Kantonalkirchen bis zur Wahl im November noch weitere Kandidaten nominieren. Da die interne Frist abgelaufen ist, scheint dies wenig wahrscheinlich. Die Wahl einer Frau ist zudem kirchenintern gefordert worden. Sie soll auch einen Aufbruch nach der Ära von Gottfried Locher symbolisieren, dem mehrfach sein Machtwille vorgehalten worden war.