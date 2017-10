Insgesamt nimmt mehr als ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes die Anwesenheit von als "anders" empfundenen Personen als störend wahr. Das zeigt eine Erhebung zum Zusammenleben in der Schweiz, deren Resultate das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag veröffentlicht hat.

Sechs Prozent gaben in der Umfrage von 2016 an, sich durch Personen anderer Hautfarbe oder anderer Nationalität gestört zu fühlen. Etwa jede und jeder Zehnte stört sich an Personen anderer Religion und an anderssprachigen Personen. Gar mehr als ein Fünftel betrachtet Menschen mit nicht sesshafter Lebensweise als störend.