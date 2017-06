Bevor sie Personal im Ausland rekrutieren, sollen Arbeitgeber zuerst Arbeitslosen im Inland eine Chance geben. So interpretiert der Bundesrat die Masseneinwanderungsinitiative, die das Stimmvolk vor drei Jahren angenommen hat. Das soll die Arbeitslosigkeit senken. Nun zeigen Recherchen: Der vom Bundesrat vorgesehene Inländervorrang senkt die Arbeitslosigkeit, schon bevor der erste Inländer vermittelt wurde.

Arbeitgeber sollen künftig freie Stellen in Branchen mit einer Arbeitslosigkeit von über fünf Prozent melden. Dafür braucht es in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) mehr Personal. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet mit 270 zusätzlichen Vollzeitstellen. Kostenpunkt: 40 Millionen Franken pro Jahr. Dies geht aus dem erläuternden Bericht des Seco hervor. Zurzeit läuft die Vernehmlassung. Wie kommt der Bund auf diese Zahlen? Auf Anfrage wird ein Seco-Sprecher konkret: «Aus Prozessanalysen wissen wir, dass eine Person in einem Tag drei Stellen von A bis Z bearbeiten kann.» Das Seco rechnet mit rund 180 000 zu vermittelnden Stellen pro Jahr. Die 270 zusätzlichen Berater könnten diese an den 220 jährlichen Arbeitstagen abarbeiten.