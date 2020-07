Infizierte Person besucht in Olten Bars und Clubs – Verbindung zum Corona-Hotspot in Spreitenbach

(agl) Die infizierte Person besuchte über das Wochenende unter anderem den Terminus-Club sowie weitere Restaurants und Bars in Olten. Am Dienstagabend wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Kanton Solothurn am Mittwoch mitteilte. Im Umfeld des Terminus-Clubs seien bereits rund 300 Kontaktpersonen identifiziert worden. Sie müssen in eine zehntägige Quarantäne. Das Solothurner Contact-Tracing-Team sucht nun weitere enge Kontakte der infizierten Person.

Der Kanton teilte weiter mit, dass sich die infizierte Person über eine Drittperson angesteckt hat, deren Infektion bis zum «Fall Spreitenbach» zurückverfolgt werden könne. In der Spreitenbacher Tesla-Bar infizierten sich 20 Personen mit dem Coronavirus. Diese Infektionen sollen wiederum mit dem Superspreader-Event im Zürcher Flamingo-Club zusammenhängen. Dieser ereignete sich am 21. Juni und führte zu mindestens fünf Ansteckungen. Am Mittwochmorgen wurde nun bekannt, dass der Flamingo-Club vorläufig schliessen muss. Dies bestätigte Club-Betreiber Vito Macchia dem «Blick».

Am Mittwoch kam noch ein weiterer Fall aus Zürich an die Öffentlichkeit. Im Club Plaza hat eine Person mitgefeiert, die mit dem Coronavirus infiziert war. Wie das Onlineportal «20 Minuten» schreibt, wurden die Besucher vom Kantonsärztlichen Dienst informiert, eine Quarantäne wurde vorerst nicht verhängt.