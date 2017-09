Die Feuerwehren im Kanton St. Gallen mussten am Abend und in der Nacht sieben Mal ausrücken, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntagmorgen mitteilte. Fünf Mal war die Gemeinde Altstätten im Rheintal betroffen. Da es auch am Morgen andauernd regnete, mussten die Feuerwehren bis am Mittag zu weiteren 40 Einsätzen ausrücken - vor allem in den Gemeinden zwischen Thal und Oberriet. Die Einsatzkräfte pumpten Wasser aus Häusern räumten Schutt und Schlamm zur Seite.