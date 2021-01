Impfkampagne: Eine Handvoll schnelle und viele langsame Kantone

«Für uns ist eine schnelle Impfung absolut zentral, denn jeden Tag sterben Leute an Corona», sagt der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger im Gespräch. Dem Kanton kämen sicher seine Zentrumslage und seine Kleinräumigkeit zugute. Basel-Stadt setzt vorwiegend auf ein grosses Impfzentrum und mobile Equipen, die in Alters- und Pflegeheimen tätig sind.

Das Bundesamt für Gesundheit sagt dazu: Pfizer habe aktuell Lieferverzögerungen in ganz Europa, weil der Pharmakonzern derzeit die Produktionskapazitäten ausbauen. «Wir gehen zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass diese Lieferverzögerungen im ersten Trimester ausgeglichen sind», sagt eine Sprecherin. Bis zum heutigen Zeitpunkt seien in der Schweiz rund 510’000 Impfdosen eingetroffen. «Wir rechnen damit, dass die nächsten Dosen in den kommenden Tagen eintreffen werden.» Per Donnerstagabend haben die Kantone knapp 458'000 Dosen erhalten.

Zürich als grösster Kanton schreibt, das Impfen verlaufe nach Plan. Für diese Aussage muss die Regierung viel Kritik einstecken. Das Gesundheitsdepartement mache wie beim Contact Tracing einen hilflosen und unfähigen Eindruck, schreibt etwa FDP-Politiker Alain Schwald (ZH) auf Twitter. Ein anderer Nutzer meint: «Hätte man die Steuerbehörden mit der Impfplanung beauftragt, wäre alles perfekt geplant und orchestriert gewesen».