Tempi passati. Im vergangenen Jahr kamen auf den hiesigen Strassen «nur» noch 216 Menschen ums Leben, 37 weniger als 2015. 3785 Personen wurden schwer verletzt. Sicherere Autos, politische Regulierungen – allen voran die ab 1981 geltende Gurtentragpflicht – und Strassen, die Fehler eher verzeihen, sind die Hauptursachen für die erfreuliche Entwicklung. In die Statistik werden auch Fussgänger oder Radfahrer einbezogen, die mit Fahrzeugen kollidieren – also zum Beispiel der Fall des Mädchens, das vor zehn Tagen in Wallisellen von der Glattalbahn erfasst wurde.

Gefährliche E-Bikes

In einem vor einer Woche aktualisierten, bislang kaum beachteten Bericht setzt sich das Bundesamt für Strassen (Astra) für das Jahr 2030 ein neues Ziel: «Nicht mehr als 100 Verkehrstote und 2500 Schwerverletzte pro Jahr auf allen Strassen», heisst es darin. Das Amt hält die Absicht für «ambitioniert», sie gründe aber «nicht zuletzt im bereits Erreichten». Besondere Herausforderung sei etwa der Umgang mit neuen Fahrzeugen wie E-Bikes oder E-Trottinetts.

Dass das Astra eine so präzise Zahl nennt, ist neu. Im Rahmen der Arbeiten, die letztlich zum aktuellen Handlungsprogramm «Via sicura» führten, fokussierte man auf eine «Halbierung der Zahl der Verkehrstoten». Später lautete das Ziel gemäss Astra dann: «eine weitere markante Reduktion».

Nun sollen es innert zwölf Jahren also noch höchstens hundert sein. War das Ziel nicht auch schon ehrgeiziger? Man erinnert sich an den früheren Verkehrsminister Moritz Leuenberger, der zu Beginn der Nullerjahre die «Vision Zero» – also keine Verkehrstoten – propagierte. Beim Astra betont man, dass dies nie ein hauseigenes Geschäft gewesen sei. Zudem werde es «immer Tote und Verletzte geben, solange sich Menschen auf der Strasse begegnen», so Mediensprecher Thomas Rohrbach. Mit welchen Massnahmen man das neue Leitbild umsetzen will, kann das Astra noch nicht sagen. Es gehe jetzt darum, die «zielführenden Massnahmen zu finden», so Rohrbach. Zudem erhoffe man sich viel von den technischen Entwicklungen der Fahrzeuge.

Roadcross, die Stiftung für Verkehrssicherheit, begrüsst die Absicht des Bundes naturgemäss. Anspruch müsse aber sein, die Zahl der Unfälle «generell zu reduzieren» – denn dieser Wert sinke «vergleichsweise langsam». Letztes Jahr wurden 17 577 Unfälle mit Personenschaden registriert – nur unwesentlich weniger als fünf Jahre zuvor. Wichtig sei deshalb, die Verkehrsteilnehmer «von den Vorteilen eines defensiven Verhaltens zu überzeugen», so Roadcross. Ähnlich tönt es bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu). Die aktuelle politische Diskussion laufe der Zielsetzung aber entgegen, sagt Geschäftsleitungsmitglied Guido Fürer. Er meint damit, dass der Alkoholverkauf künftig auch auf Raststätten möglich sein soll und der Bundesrat Richtern mehr Ermessensspielraum bei der Beurteilung von Rasern geben will. «All das schwächt die Verkehrssicherheitsmassnahmen ab», so Fürer.

Aktuelle Polizeibilder: