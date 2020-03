Ihre Hochzeit in Thun wurde wegen Corona abgesagt – also heiraten sie in Zürich: Die Liebe ist stärker als das Virus

Ein Knall hallt durch den leeren Lichthof des Zürcher Stadthauses. Es ist kurz nach 11 Uhr und Daniel und Andrea Josi, die eben noch Kühni hiess, sind endlich am Ziel. Sie sind verheiratet. Der Bauch von Andrea wölbt sich unter dem champagnerfarbenen Hochzeitskleid. Daniel nimmt sie in die Arme. Ein Stock tiefer springt der Korken ein paar Mal vom Steinboden auf. Er ist aus Plastik, der Schaumwein alkoholfrei. Sie ist im siebten Monat schwanger. Normalerweise gleicht das Verwaltungsgebäude der grössten Schweizer Stadt einem Bienenhaus. Menschen kommen und gehen. Wegen der Coronakrise ist es stiller als sonst. Viele Beamte arbeiten von zu Hause aus. Die verbliebenen Mitarbeiter langweilen sich an leeren Schaltern. Davon bekommen die frischvermählten Josis nichts mit. Andrea, 33, und Daniel, 32, sehen jetzt aus wie ein ganz normales, frisch vermähltes Paar, und doch haben sie eine besondere Geschichte. Behörden sagen Trauungen wegen Corona ab Drei Stunden vorher stiegen Andrea und Daniel in Oberhofen am Thunersee zusammen mit ihren Trauzeugen in ein Auto. 150 Kilometer fahren sie auf leeren Autobahnen nach Zürich. Das Standesamt in Thun, wo sie vor Monaten einen Trauungstermin vereinbart hatten, hat ihre Hochzeit wegen der Coronakrise kurzfristig abgesagt.

Die Zivilstandesämter sind wegen des Coronanotstandes nur noch verpflichtet, einen Grundbetrieb aufrecht zu erhalten. Vorrang haben Personen, die alt oder krank sind, und Hochschwangere. Im Kanton Bern wird im Moment nur noch getraut, wer den Geburtstermin vor dem 1. Mai hat. Das Kind von Andrea und Daniel kommt Anfang Juni. Doch länger warten wollen sie nicht. Am Freitag verschickte das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen eine Weisung, welche die Praxis des Kantons Bern bestätigt. Allerdings dürfen Zivilstandesämter auch alle anderen Paare grundsätzlich weiter trauen, wenn sie die Coronavorsichtsmassnahmen einhalten. Andrea und Daniel fanden nach Absagen aus zwei weiteren Kantonen darum doch noch einen Ort zum Heiraten: das altehrwürdige Stadthaus an der Limmat. In Zürich finden Trauungen fast ganz normal statt. Aussenlokale wie der Prime-Tower sind zwar geschlossen, und ausser den Trauzeugen darf niemand dabei sein. Die Standesbeamtin sitzt zudem hinter einer Plexiglasscheibe. Die Paare können aber weiterhin zwischen einer langen und einer kurzen Zeremonie wählen. Andrea und Daniel nehmen die kurze. Sie machen sich ohnehin nicht viel aus Ritualen. Auf eine kirchliche Trauung verzichten sie und ob es überhaupt noch ein Hochzeitsfest gibt, ist ungewiss. «Von mir aus nicht unbedingt», sagt der Bräutigam. Das Hochzeitsfest mit Freunden, das eigentlich am vergangenen Samstag hätte stattfinden sollen, haben sie zum simplen Grillieren im kleinen Kreis eingedampft. Nach der Trauung fahren sie zurück in den Kanton Bern und machen bei ihren Eltern je einen Halt zum Anstossen.