Wir treffen Ignazio Cassis auf einer Sonnenterrasse in Lugano. Er trägt orange Hosen und ein legeres T-Shirt. und wirkt nach ein paar Tagen im Bleniotal entspannt. Vielleicht wird er sich bald nicht mehr so unter die Leute wagen. Der Dresscode im Falle einer Wahl in den Bundesrat beschäftigt ihn.

Ihr Leben könnte sich in sechs Wochen radikal verändern. Was tun Sie in der verbleibenden Zeit?

Ignazio Cassis: Ich achte auf eine leichte Ernährung, jogge und schlafe genug. Ich brauche einen gesunden Körper um all diese Emotionen zu verarbeiten und die kommenden Hürden ruhig anzugehen.

Bundesrat Burkhalter verglich das Amt mit einer zweiten Haut.

Dieser Vergleich hat mich stark beschäftigt. Natürlich weiss man, dass die Freiheit eines Bundesrates eingeschränkt ist. Doch die prononcierte Aussage zeigt, dass das Amt manchmal auch zu eng sein kann. Mir war es immer wichtig, mein Leben eigenständig zu gestalten. Doch die Idee, das Land im Bundesrat mitzugestalten, begeistert mich.

Sie gelten als Kronfavorit für die Nachfolge von Didier Burkhalter…

…das Wort habe ich selbst nie benutzt. Der Weg ist lang. Die Lagebeurteilung ändert sich kontinuierlich. Je nachdem, wer noch kandidiert und ob ich Fehler mache.

Was ist ihre Strategie?

Mich selbst zu sein, ruhig zu bleiben.

Bundespräsidentin Doris Leuthard hat angekündigt, längstens bis Ende 2019 zu bleiben. Hat Sie diese Ankündigung erstaunt?

Inhaltlich nicht, aber der Zeitpunkt. Es kann einen gewissen Einfluss auf die Burkhalter-Ersatzwahl haben.

Die Frauenfrage steht nun stärker im Fokus. Das ist schlecht für Sie, zumal mit Isabelle Moret eine etablierte Nationalrätin kandidiert.

Möglicherweise. Eine Bundesratswahl ist jedoch eine multidimensionale Angelegenheit. Das Geschlecht ist ein wichtiges Kriterium, aber nicht das einzige.