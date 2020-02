«Ich wollte nur noch sterben»: Genitalverstümmelung bei Frauen – ein illegales Geschäft, mitten in der Schweiz

Um die 22'000 Betroffene. Das ist die vermutete Zahl der Frauen, die in der Schweiz an ihren Genitalien verstümmelt wurden oder akut davor gefährdet sind. Ein Grossteil dieser Frauen sind Migrantinnen aus afrikanischen Ländern, wo Beschneidungen zur «Tradition» gehören und seit Hunderten von Jahren angewandt werden.

Diese Tradition macht vor der Schweiz keinen Halt. Mit der Immigration aus diesen Ländern wird das Thema Genitalbeschneidung in der Schweiz akut. Es wird seit Jahren vermutet, dass Frauen auch hierzulande beschnitten werden. Es gibt Hinweise, wonach ältere Frauen, welche die Beschneidungen typischerweise durchführen, während der Sommer- und Herbstferien, der traditionellen «Schneide-Saison», nach Europa eingeflogen werden. In der Schweiz angekommen, führen sie Beschneidungen irgendwo in einer Asylunterkunft, einem Hinterhof oder einer Tiefgarage durch. Das ist illegal – aber kaum zu verhindern. Eine betroffene Frau meinte: «Es passiert ja bei den Menschen zu Hause, das erfährt niemand.»

Die Multimedia-Story zum Thema

