Wanderschuhe anschnallen, Bikes in den Kofferraum schieben und ab in die Berge! Am Wochenende soll es richtig sonnig werden. Bis zu 22 Grad. Zu verdanken haben wir die goldenen Herbsttage einem Tropensturm. Dieser braute sich über dem Nordatlantik zusammen und steuert mittlerweile als Hurrikan «Ophelia» auf Europa zu. Mit Windspitzen von mittlerweile mehr als 140 Kilometer pro Stunde.