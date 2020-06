Höhere LSVA-Beiträge stossen in der EU nicht nur auf Gegenliebe

(mg) Für Fahrten mit Lastwagen der Abgasklassen Euro IV und V muss künftig eine höhere leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) bezahlt werden. Entsprechende Pläne hat der Bund am Montag am 37. Treffen des Gemischten Landverkehrsausschusses mit Vertretern der EU diskutiert. Offene Punkte sollen bis Ende Jahr geklärt werden, teilte das Bundesamt für Verkehr im Anschluss mit. Einzelne EU-Länder hätten genauere Auskünfte zu den Auswirkungen der Abklassierung verlangt, deshalb seien weitere Gespräche nötig. Die Schweiz behalte sich aber vor, die Umsetzung auf den 1. Januar 2021 einseitig vorzunehmen.

Die differenzierten Abgabesätze der LSVA hätten in den vergangenen Jahren zu einer raschen Erneuerung und Modernisierung der Lastwagen-Fahrzeugflotte geführt, wie es in einer Mitteilung weiter heisst. Daher habe der Bundesrat entschieden, die Euro IV- und Euro V-Fahrzeuge von der mittleren in die teuerste LSVA-Kategorie zu verschieben. So will er sicherstellen, dass die Erneuerung der Lastwagenflotte weitergeht.

Weiter wurde am digital abgehaltenen Treffen des Landverkehrsausschusses auch über die Erfahrungen mit dem Verbot von lärmigen Schienengüterfahrzeugen in der Schweiz gesprochen. Rund 98 Prozent aller Güterwagen erfüllen inzwischen die Vorschriften. Für die verbleibenden lauten Wagen seien schrittweise schärfere Sanktionen vorgesehen, schreibt das Bundesamt für Verkehr.