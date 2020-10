Hilft die Konzern-Initiative  dem afrikanischen Bauern oder nicht? Jetzt melden sich Entwicklungsökonomen zu Wort

Eine der pointiertesten Gegnerinnen der Konzernverantwortungsinitiative ist die Grünliberale Nationalrätin Isabelle Chevalley. Das ist vor allem deshalb interessant, weil sich die Waadtländerin seit 20 Jahren in Afrika engagiert. Burkina Faso ist ihre zweite Heimat, seit drei Jahren hat sie einen diplomatischen Pass des westafrikanischen Landes. So hat sie sich vorgenommen, den «Kontinent zu reinigen» – Abfall ist ihr grosses Thema. Sie baut konkrete Projekte auf, etwa in Burkina Faso, wo Frauen Plastiksäcke zu Stoffen verarbeiten, um daraus Taschen zu nähen. Im Abstimmungskampf warnt sie nun davor, dass die Initiative die Armut von afrikanischen Bauern vergrössere.

Die Logik dahinter: Die Initiative sieht eine Kausalhaftung bei Verstössen gegen Menschenrechte und Umweltstandards vor – selbst für ökonomisch kontrollierte Zulieferer. Die Gegner der Initiative argumentieren, das berge Rechtsrisiken für Schweizer Firmen, die in Entwicklungsländern tätig sind. Das Resultat werde sein, dass die Unternehmen weniger investieren oder sich ganz zurückziehen würden. Chevalley formulierte es in einem Interview mit der Zeitung «Le Matin Dimanche» so: