Hier verbrennen Drogen im Wert von 24 Millionen Franken im St.Galler Kehrricht

Die Kantonspolizei St.Gallen stellt bei Festnahmeaktionen und Personenkontrollen regelmässig verschiedenste Drogen sicher. Diese werden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und nach Abschluss des Verfahrens zur Vernichtung freigegeben, erklärt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung am Dienstag. Diese grossen Mengen an Drogen werden mindestens einmal pro Jahr in einer Kehrichtverbrennungsanlage vernichtet.

Der ganze Vernichtungsprozess wird laut Kantonspolizei durch den Kantonsapotheker streng kontrolliert und überwacht. Der Drogentransport und die Vernichtung werden jeweils von mehreren Polizeiangehörigen ausgeführt, begleitet und abgesichert.