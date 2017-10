Kommt es zum Spende-Zwang?

Die von Baumann angesprochenen Gefahren würde man heute schon haben, kontert Immer. "Heute müssen die nächsten Angehörigen in 97 Prozent der Fälle entscheiden – stellvertretend für den Verstorbenen." Ausserdem kenne man eine ähnliche Regelung bereits in Frankreich, Österreich und Italien, und das funktioniere sehr gut. "Auch wenn man es versäumen würde, sich in das Nein-Register einzutragen, können die Angehörigen immer noch eine Organspende verhindern."

Medizinethikerin Baumann habe Angst, sich zum Schutz ihrer Organe wehren zu müssen. "Zum Beispiel gehen so viele Leute nicht abstimmen. Und es käme uns nie in den Sinn, den Leuten die Stimmerlaubnis abzusprechen." Aber genau das würde momentan passieren, sagt Baumann. Sie fügt an: "Es gehen so viele nicht zur Abstimmung, ergo, wir zwingen sie oder sonst entnehmen wir die Organe einfach."

Chirurg Immer will nicht von einem Spende-Zwang reden und vergleicht die Würde des Verstorbenen mit den Wünschen des Empfängers. "Die Empfänger haben auch den Anspruch darauf, dass man die Wünsche des Spenders respektiert und umsetzt – und das ist heute nicht der Fall, weil sich die Leute nicht äussern."