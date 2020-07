Heikle personelle Verbandelung in der Affäre um die Bundesanwaltschaft: Wie unabhängig ist die Oberaufsicht?

Der Ruf der Schweizer Justizbehörden hat in den letzten Monaten arg gelitten. Bundesanwalt Michael Lauber traf in einem Verfahren heimlich Fifa-Boss Gianni Infantino, protokollierte nichts und konnte sich an nichts mehr erinnern. Selbst das Bundesgericht irrlichterte, als es Vorwürfe wegen Sexismus und Spesenexzessen am Bundesstrafgericht in Bellinzona untersuchen musste. Es gewährte Betroffenen das rechtliche Gehör nicht und sein Präsident Ulrich Meyer äusserte sich erst noch sexistisch über eine Richterin.

Lichtblick in all dem war die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Bundesparlamentes. Ihr Gerichtsausschuss arbeitete die Vorfälle auf. Die jüngst veröffentlichten Berichte zu den Untersuchungen werden von Politikern und Juristen aller Couleur gelobt. Die GPK wählte deutliche Worte, um Verfehlungen zu brandmarken. So nennt sie etwa das Verhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsichtsbehörde AB-BA «gestört». Beim Bundesanwalt Michael Lauber stellt sie ein «falsches Aufsichtsverständnis» fest. Derweil stützt sie die AB-BA, ihr hielt sie nur einige kleine Fehler vor.

Doch nun stellt sich auch die Frage, inwieweit die Oberaufsicht selbst den Vorgaben folgt. Eine personelle Konstellation wirft Fragen auf: Die Zuger Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt-Picard war als Präsidentin der GPK-Subkommission «Gerichte und Bundesanwaltschaft» eine der Verantwortlichen für die Inspektion. Aber war Weichelt-Picard neutral genug, um an der Untersuchung mitzuarbeiten? Um den Streit zwischen dem Bundesanwalt und seiner Aufsichtsbehörde aufzuarbeiten – und um den abschliessenden Bericht gegen aussen zu vertreten?

Warum sie sich die kritischen Einwände gefallen lassen muss: Manuela Weichelt-Picard und der Präsident der AB-BA, Hanspeter Uster, kennen sich seit Jahrzehnten.

Beide politisierten im Kanton Zug für die Grün-Alternativen. Während Weichelt zu Beginn der 2000er-Jahren deren Fraktionschefin im Kantonsparlament war, sass Uster in der Kantonsregierung. Auf Fotos von Demonstrationen aus dieser Zeit sind die beiden gemeinsam mit Transparenten zu sehen. 2006 verliess Uster den Regierungsrat, Weichelt folgte nach. Noch 2014 betätigte er sich für sie als Wahlkampfhelfer. Und als Weichelt 2017 für zwei Jahre das Zuger Regierungspräsidium übernahm, war es wiederum Uster, der eine Ansprache zu Ehren der frisch gewählten Frau Landammann hielt.

Für den Ausstand eines Richters gilt in der Schweizer Justiz eigentlich: Der Betroffene muss gar nicht befangen sein, damit er sich aus einem Fall zurückzieht. Allein der Anschein der Befangenheit reicht. Auch für Parlamentarier gibt es Ausstandspflichten, wenn sie ihre Oberaufsicht ausüben. Gemäss Artikel 11a im Parlamentsgesetz müssen sie «in den Ausstand, wenn sie an einem Beratungsgegenstand ein unmittelbares persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen befangen sein könnten». Eine vage Formulierung.

In den Ausstand trat Weichelt-Picard jedenfalls nicht. Das Thema sei intern thematisiert worden, bestätigt sie auf Anfrage zwar. Aber: