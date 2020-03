«Halten Sie Abstand und bleiben Sie zu Hause» – 6 Massnahmen und 12 Antworten zum persönlichen Schutz vor dem Corona-Virus

Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat daher die Stufe der Corona-Kampagne von Gelb auf Rot erhöht und hat Massnahmen und Verhaltensregeln erlassen. Bereits in der vergangenen Woche hat der Bundesrat aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Corona-Virus die Situation in der Schweiz als besondere Lage gemäss Epidemiengesetz eingestuft.

Schützen Sie diese also durch genügend Abstand, etwa beim Anstehen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Sitzungen oder aber auch im Alltag im Umgang zum Beispiel mit den Grosseltern.

Sie gelangen an Mund, Nase oder Augen, wenn man diese berührt. Vermeiden Sie Begrüssungsküsse und Händeschütteln. Und fassen Sie sich so wenig als möglich ins eigene Gesicht, denn Nase, Mund und Augen sollten besser nicht berührt werden.

Um die Übertragung von Person zu Person zu vermindern, vermeiden Sie Körperkontakt mit anderen Menschen. Achten Sie darauf, ob anderen Personen niesen, halten Sie dementsprechend Abstand. Denn je nachdem, was wir gerade angefasst haben, sind unsere Hände nicht immer sauber. Ansteckende Tröpfchen aus Husten und Niesen können sich an den Händen befinden.

Vermeiden Sie ein mögliches Übertragungsrisiko, indem Sie nicht einfach in die Luft hinaus oder in Ihre Hände niesen. Verwenden Sie dazu ein Taschentuch oder niesen Sie in Ihre Armbeuge. Wenn Sie in ein Taschentuch niesen, dann entsorgen Sie gebrauchte Taschentücher wenn immer möglich in einem geschlossenen Behälter oder Abfalleimer. Dies vermindert die Möglichkeit, dass sich Viren verbreiten können. Sollten Sie beim Niesen oder Husten doch die Hände benutzen, waschen Sie sie möglichst gleich danach gründlich mit Wasser und Seife. Waschen Sie die Hände nach jedem Husten und Niesen. Wie das geht, sehen Sie hier: