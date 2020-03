Gute Noten für Ueli Maurers Liquiditätsprogramm: In der Krise blüht unser Finanzminister auf

Der SVP-Magistrat wirkt gelöst wie selten in seiner über zehnjährigen Amtszeit. In den Tagen der Pandemie erweisen sich seine von Gegnern oft beanstandete Nähe zum Finanzplatz, aber auch sein bodenständiges Auftreten als Vorteile. «Wenn morgen neue Probleme auftauchen, dann lösen wir die wieder – isch ja klar!», sagt Maurer bei einem seiner Auftritte.

«Merci, Gruess dehei!», ruft Finanzminister Ueli Maurer dem Schweiz-Chef der Grossbank Credit Suisse zu und begibt sich in den Lift des Berner Medienzentrums. «Danke, au!», erwidert André Helfenstein. Es ist Mittwochnachmittag. Soeben hat Maurer der Öffentlichkeit dargelegt, wie der Bundesrat kleineren und mittleren Betrieben Zugang zu Notkrediten im Umfang von bis zu 20 Milliarden Franken verschaffen will.

Die Krisenbewältigung per Notrecht behagt Maurer

Zusammen mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat der Finanzminister in den vergangenen Tagen und Wochen das grösste wirtschaftliche Stützungspaket der Schweizer Geschichte entworfen. Die Krisenbewältigung per Notrecht behagt dem Zürcher Oberländer, der in der Vergangenheit immer wieder Mühe bekundete mit der langwierigen, von Verzögerungen geprägten Konsenssuche im politischen System der Schweiz. Auf einmal gibt es keine monatelange Vernehmlassung, keine Kommissionssitzungen und keine Referendumsfrist mehr. Alle Massnahmen treten sofort in Kraft.

Bis jetzt erhält Ueli Maurer für sein am Donnerstag gestartetes Liquiditätsprogramm gute Noten. Anders als in anderen Ländern verteilt in der Schweiz kein staatlicher Fonds A-fonds-perdu-Beiträge für coronageschädigte Betriebe. Stattdessen versorgen die Banken die Unternehmen mit zinsfreien oder günstigen Überbrückungskrediten. Der Bund bürgt für den Grossteil der Ausfallrisiken. «Das ist wirklich nur bei uns möglich», frohlockt Maurer am Mittwoch.