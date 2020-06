Grundlagen für E-Voting werden derzeit überarbeitet

(wap) Der Bundesrat hält an seinem Ziel fest, bald einen stabilen Versuchsbetrieb mit E-Voting-Systemen der neuesten Generation aufzunehmen. Ein erster Anlauf war 2019 gescheitert, weil im System der Schweizerischen Post Mängel im Quellcode entdeckt wurden. In diesem Jahr hätten nun mehrere Experten-Workshops stattfinden sollen, die wegen der Corona-Pandemie jedoch nur online durchgeführt werden konnten.



Im Dialog mit in- und ausländischen Expertinnen und Experten aus Informatik, Kryptografie und Politikwissenschaften würden nun die rechtlichen und technische Grundlagen für den Versuchsbetrieb überarbeitet, schreibt der Bundesrat am Dienstag in einer Mitteilung. Das Ergebnis soll dem Bundesrat bis Ende Jahr unterbreitet werden. Auf dieser Basis sollen die Kantone dann eine Grundbewilligung für einen Versuchsbetrieb mit E-Voting-Systemen der neuesten Generation beantragen können.



Eine Initiative, die ein Moratorium für E-Voting in der Schweiz forderte, ist mittlerweile vom Tisch: Wie das Initiativkomitee kürzlich mitteilte, wurde die Unterschriftensammlung abgebrochen. Sie war wegen des Corona-Lockdowns zum Erliegen gekommen. Eine Wiederaufnahme gestalte sich wegen der Schutzmassnahmen schwierig, ausserdem sei ein Zwischenziel erreicht: Die Politik habe erkannt, dass es einen Marschhalt brauche.