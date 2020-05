Grüne wählen online: Wird Balthasar Glättli der erste digitale Parteipräsident der Schweiz?

Die Schweizer Grünen orientieren sich dabei an den deutschen Grünen. Diese hielten Anfang Mai den ersten digitalen Parteitag Deutschlands ab. 105 Delegierte debattierten sechs Stunden lang in den unendlichen Weiten des digitalen Raums. Der Parteitag wurde live über Youtube gestreamt.

Glättli ist prädestiniert dafür, erster im Netz gewählter Parteipräsident der Schweiz zu werden. Er hat sieben Jahre im IT-Bereich gearbeitet und profilierte sich in der Netzpolitik. Zum Beispiel beim Schutz der Bürgerrechte. 2014 stellte er für eine Visualisierung der Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz seine Metadaten aus sechs Monaten Überwachung zur Verfügung.

Zwar haben die Frauen der FDP Schweiz Anfang Mai Susanne Vincenz-Stauffacher an einer Online-Mitgliederversammlung gewählt. Doch die Mitglieder hatten bereits im Vorfeld abgestimmt.

Mit dem Termin unmittelbar nach der Sommersession des Parlaments erhalten die Grünen drei Wochen mehr Zeit, um in einem Testbetrieb technische Fragen zu klären.

Der ursprüngliche Fahrplan war, das zeigte sich schnell, zu ambitioniert. «Es wäre ein bisschen peinlich, wenn wir an technischen Problemen scheitern würden», sagt Glättli. «Statt zu zeigen, dass wir eine digitale Partei sind, die den Datenschutz sehr ernst nimmt.»

Deshalb verschieben die Grünen auch den Termin der Delegiertenversammlung. Statt wie ursprünglich geplant am 30. Mai findet die Versammlung am 20. Juni statt. Sie ist komplett digital, weil noch immer ein Veranstaltungsverbot von mehr als fünf Personen gilt.

Ähnlich wie die Führungscrew der deutschen Grünen wird die Spitze der Schweizer Grünen real durch die digitale DV führen: mit Balthasar Glättli als neuem Präsident, Regula Rytz als amtierende Präsidentin und Generalsekretärin Regula Tschanz. Vermutlich an einem langen Tisch im Berner Generalsekretariat der Grünen, das zu einer Art Fernsehstudio umfunktioniert wird. Mit zwei Metern Abstand, wie es sich gehört.

«Meine Idee wäre, dass wir eigens für diese Delegiertenversammlung eine eigene Webpage schaffen», sagt Glättli. Auf der linken Seite soll ein Youtube-Livestream zu sehen sein, rechts zwei Fenster. Das erste ist für Redner reserviert, das zweite für den Chat, über den Abstimmungen und Organisatorisches laufen.

Die Grünen schliessen selbst Zoom nicht aus

Die Videokonferenz selbst wollen die Grünen entweder über die Open-Source-Software Jitsi durchführen oder über das E-Learning-Tool BigBlueButton, das auch SP und Grünliberale für ihre Online-Delegiertenversammlungen in Erwägung ziehen.

Endgültig ausschliessen will Glättli allerdings selbst eine Lösung über Zoom nicht, obwohl das Tool in letzter Zeit stark in der Kritik stand. «Die Delegiertenversammlung war und bleibt eine öffentliche Veranstaltung», sagt er. «Sie soll live gestreamt werden – und wo alles öffentlich ist, ist die bei Zoom kritisierte fehlende End-zu-End Verschlüsselung kein Problem, ganz im Gegensatz zu vertraulichen Videokonferenzen.»

Für die Abstimmungen selbst engagieren die Grünen entweder einen externen Anbieter mit Erfahrungen bei Generalversammlungen. Oder sie suchen eine Lösung über die Umfragemöglichkeiten, die ihr internes Kommunikationstool Rocket.Chat bietet.

Deutsche Grüne: Fernsehshow mit technischen Problemen