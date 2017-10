Ein Mann mit Potenzial

«Zwei Dinge gehen gar nicht: Nazi-Vergleiche und Behinderten-Witze», sagt ein Parteikollege. Was also hat Fricker geritten? Ist sein Vergleich ein Symptom für die zunehmend verblassende Erinnerung an den Holocaust? Hat er sich von fanatischen Tierschützern «anstecken» lassen, die seit Jahren ohne jede Skrupel mit Holocaust-Analogien gegen Tierquälerei polemisieren?

Am Samstag zog Jonas Fricker die Konsequenzen, er trat aus dem Nationalrat zurück. Ich nahm es mit Bedauern zur Kenntnis, denn ich habe lange in Baden gelebt und die Karriere des Umweltwissenschaftlers und Sekundarlehrers mitverfolgt. Sein Potenzial war nicht zu übersehen. Es ist kein Zufall, dass er 2015 von Listenplatz 2 aus in den Nationalrat gewählt wurde.

Persönlich kenne ich Fricker nicht besonders gut. Im Gespräch habe ich ihn als hellwachen und hoch anständigen, teilweise vielleicht etwas unbedarften Menschen erlebt. Erst am Tag vor seinem fatalen Auftritt unterhielt ich mich mit ihm in der Wandelhalle des Bundeshauses über die zweite Hälfte der Legislatur, die er nicht mehr in Amt und Würden erleben wird.